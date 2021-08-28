ربيع: عبور أكبر السفن من قناة السويس يعكس ثقة العالم بها

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه وخلال الفترة الماضية مر عدد كبير من السفن الكبرى على مستوى العالم، حتى عبرت مؤخرا أكبر مستشفى ميداني عائم، وأكبر سفينة حاويات حول العالم من قناة السويس، «الأخيرة كانت أول رحلة ليها من الصين ورايحه لهولندا، وقناة السويس تستوعب 100% من سفن الحاويات على مستوى العالم كله».

ربيع: عبور السفن العملاقة من القناة يعكس ثقة المجتمع البحري بالقناة

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن عبور أكبر سفن العالم من المجرى الملاحي لقناة السويس يعكس ثقة المجتمع البحري بالقناة في استيعاب الأجيال الحالية والمستقبلية لسفن الحاويات العملاقة، حيث إن أي سفينة حاويات حول العالم تستطيع قناة السويس استقبالها والمرور من خلالها.

ربيع: «لما بتكون السفينة بتمر لأول مرة بيكون فيه احتياطات كبرى داخل القناة»

وأوضح أنه وعندما تمر إيٌ من السفن الجديدة تماما من مجرى قناة السويس ترفع هيئة القناة احتياطاتها لتوفير أكبر قدر ممكن من الأمان ولبث روح الطمئنينة في نفوس ركابها، «لما بتكون السفينة بتمر لأول مرة بيكون فيه احتياطات كبرى بداخل القناة، ومش بنكون عارفين القدرات بتاعتها لسه، وبنهتم شوية زيادة بيها».

ولفت إلى أنه وخلال عبور السفينة الأخيرة، جرى متابعتها بطول 16 محطة موجودة على الممر الملاحي للقناة لحين الاطمئنان عليها بخروجها من القناة بسلام.

وأكد أن عبور أكبر سفينة للحاويات على مستوى العالم من المجرى الملاحي لقناة السويس يعد مؤشرا على ارتفاع قدراتها الاستيعابية، فيما تستمر إدارة الهيئة بتطوير الممر الملاحي بشكل دائم ودوري، «فيه 40 كيلو بنعملهم من الكيلو 122 للكيلو 162 ترقيم القناة، منهم 10 كيلو في البحيرات المرة الصغرى هيبقى فيه ازدواج، وده هيزود في عدد عبور السفن داخل القناة».