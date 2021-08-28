عبور أكبر مستشفى مدني عائم من قناة السويس

شهدت قناة السويس، اليوم السبت، عبور السفينة «جلوبال ميرسي» أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم، في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مالطا.

وأناب رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الربان عصام شاهين، كبير مرشدين، والربان طارق إسماعيل، كبير مرشدين، للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية إلى ربان السفينة.

مواصفات السفينة

ويبلغ طول السفينة 174 متراَ، وعرضها 28.6 متر، فيما يبلغ غاطسها 6.15 متر، وتبلغ حمولتها الكلية 37 ألف طن، وتتبع السفينة منظمة (MERCY SHIP) الخيرية.

وتُعد السفينة «جلوبال ميرسي» الأكبر من نوعها لتقديم الخدمات الطبية المدنية مجاناً، كمستشفى عائم، كما أنها مجهزة وفق التكنولوجيا الأحدث في العالم، لتقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة، بواسطة مجموعة متميزة من الأطباء والأطقم الطبية من المتطوعين، كما يتيح المستشفى العائم تدريب الكوادر الطبية من خلال قاعات محاكاة ومعامل وأكاديمية متخصصة.

«ربيع»: نُقدر الإسهامات النبيلة لخدمة الإنسانية

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن القناة مستعدة وجاهزة لاستقبال مختلف أنواع السفن، معرباً عن تقدير الهيئة لكافة الجهود والإسهامات النبيلة الهادفة إلى خدمة الإنسانية، وحرصها على أن تكون ركناً رئيسياً نحو آداء رسالة عالمية، تعنى بوصول الاحتياجات الرئيسية من طعام وشراب ودواء وخدمات علاجية في أسرع وقت ممكن، انطلاقا من الدور الحضاري للقناة، باعتبارها شرياناً للخير والرخاء.

وشهدت قناة السويس اليوم السبت، عبور سفينة الحاويات العملاقة «إيفر أيس EVER ACE»، أكبر سفينة حاويات في العالم، من المجري الملاحي لقناة السويس، في أولى رحلاتها البحرية عبر القناة، حيث عبرت السفينة قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا، وسط إجراءات وتدابير احترازية عالية.

«ربيع»: عبور «إيفر أيس» تتويجاً لعلاقات الهيئة مع توكيل «إيفر جرين»

وقال الفريق أسامة ربيع أن عبور السفينة العملاقة «إيفر أيس» لقناة السويس يعد تتويجاً لعلاقات التعاون التي تجمع هيئة قناة السويس بالخط الملاحي العالمي «إيفر جرين EVER GREEN» وأحد أهم عملائها.

وأشار «ربيع» إلى عبور 210 سفن تابعة للخط الملاحي، قناة السويس خلال العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 31 مليون و774 ألف طن، بالإضافة إلى عبور 145 سفينة تابعة للخط الملاحي، منذ بداية العام الحالي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 22 مليون و407 آلاف طن.