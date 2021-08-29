ضبط عامل يحفر خلسة أسفل مسكنه وبحيازته قطع أثرية بأسيوط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، بحفر «عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط»، وتنقيبه عن الآثار بمنزله، وحيازته لبعض القطع الأثرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ووحدة مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط، بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، استهدف وضبط، وبحوزته الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وتبين وجود حفرة بمنزله المشار إليه، وأمكن ضبط 96 قطعة وعملة يشتبه في أثريتها، وبمواجهته اعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار والتربح، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وأنها ترجع للعصر «الفرعوني، اليوناني، الروماني»، واتخذت الإجراءات القانوينة ضده.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.