«جودة التعليم» توضح آليات الاعتماد للمدارس والجامعات والمدارس الأزهرية

نصحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، طلاب المرحلة الثانوية بضرورة الاهتمام بالتخصصات التي سيقوموا بدراستها خلال المرحلة الجامعية، وعدم الاهتمام بالمجموع التراكمي في اختيار الجامعات المصرية المختلفة.

جودة التعليم: الهيئة بتقوم بالزيارة للتحقق من مدى مطابقة المؤسسة المعنية للمؤشرات

وأضافت «عيد»، خلال مداخلها لها عبر زووم ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن الهيئة تقوم على اعتماد المؤسسات التعليمية بناءً على عدد من المعايير، وهي معايير الجودة المطابقة للمعايير العالمية، ولكن بالهوية المصرية، «كل المؤسسات التعليمية بتأهل نفسها لتتبع المعايير، ثم تقوم الوزارات المعنية بالتقدم بطلب زيارة من أجل الاعتماد، والهيئة بتقوم بالزيارة للتحقق من مدى مطابقة المؤسسة المعنية للمؤشرات».

معايير إدارة العملية التعليمية بالمؤسسة

وأوضحت أن المعايير تنقسم ما بين معايير خاصة بإدارة العملية التعليمية بالمؤسسة، وأخرى خاصة بنتائج العملية التعليمية، كالقدرة المؤسسية وكذا قدرة المؤسسة على التخطيط والإدارة والقيادة والحوكمة والفعالية التعليمية.

وأشارت إلى وجود تخطيط استراتيجي خلال فترة قبل الاعتماد يضع فيها القائمون على العملية التعليمية رؤيتهم ورسالتهم والأهداف الواجب تحقيقها، بينما تكون فعالية العملية التعليمية ضمانًا لمدى تحقيق مخرجات العملية التعليمية من حيث النتائج النهائية ونتائج الطلاب والمناهج والمقررات الدراسية والبرامج التعليمية وعملية التعليم والتعلم وفعالية الأساتذه في الفصول ومدى تقبل الطلاب للتدريس والأنشطة الخاصة بالمدارس كالرياضية والموسيقية وغيرها.

وتابعت: «لينا علاقات دولية كبرى مع منظمات عده كالمنظمات الموجودة في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وشرق أسيا، ونحن أعضاء في تحالفات دولية كثيرة، ونظرًا لتواجدنا في تلك التحالفات ففيه اعترافات متبادلة بيننا يجرى بيها التنفيذ والالتزام بالمعايير العالمية، والهيئة معترف بيها من المنظمة العالمية».