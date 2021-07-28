هيئة «جودة التعليم» تعتمد 6 كليات و161 مدرسة و35 معهدا أزهريا

أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، قرارات اعتماد كلية الآثار بجامعة الفيوم، كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، كلية التمريض بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا بدمياط، وكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.

كما أصدر المجلس قرارات اعتماد لـ161 مدرسة بالتربية والتعليم، و35 معهدا أزهريا بالتعليم قبل الجامعي.