استشاري مناعة: «من المتوقع زيادة حالات الإصابة بـ«دلتا» خاصة الأطفال
كتب:
محمود البدوي
08:01 م | الأحد 29 أغسطس 2021
الدكتور أشرف عقبة
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن هناك توقعات بزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مع دخول فصل الشتاء، خاصة أن الكثيرين يلجأون إلى الوجود في الأماكن المغلقة بشكل مكثف نتيجة الطقس البارد، ولذلك جميع الالتهابات التنفسية تحدث في هذا الفصل.
متحور دلتا له خصائص مختلفة عن السلالة الأساسية
وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساحة حرة»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، أنه من المتوقع حدوث زيادة في الأعداد في فصل الشتاء، ومع ظهور متحور «دلتا» الذي بدأ يظهر ويجتاح العالم، من المتوقع أن تزيد الحالات، قائلا: « في مصر بدأنا أن نُسجل في الفترة الأخيرة أعدادًا متزايدة عن الأسابيع السابقة، وهناك تخوف من زيادة الأعداد، لافتًا إلى أن متحور دلتا له خصائص مختلفة عن السلالة الأساسية، فهو لديه القدرة على الدخول إلى الخلايا بمداخل جديدة ويستطيع إصابة الأطفال».
اللقاحات تقلل شدة الإصابة
وأشار رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس إلى أن اللقاحات تقلل شدة الإصابة وتجعل الحاجة لدخول المستشفيات والرعاية المركزة أقل، إضافة إلى أنها تُقلل نسب الوفيات بسبب كورونا، ويمنع تحورات الفيروس.
صيادلة مصر هي الممثل الشرعي والقانوني
وفي فقرة أخرى من البرنامج، تحدث الدكتور جورج عطا الله، الأمين العام لصيادلة مصر للتنمية والخدمات، أن نقابة صيادلة مصر هي فقط الممثل الشرعي والقانوني الوحيد لجميع صيادلة مصر مع جميع الجهات القانونية والتنفيذية ومجلس النواب والشيوخ وهيئة الدواء المصرية والإدارة المركزية، وأنهم مجموعة من الصيادلة وجدوا أن هناك مشاكل تعوقهم، فالنقابة العامة لصيادلة مصر تُقدم الخدمات المباشرة وغير المباشرة للصيادلة.
وأوضح أن نشاط النقابة الخدمي متوقف، ولذلك جرى إنشاء هذه الجمعية، فهي منصة قانونية مرخصة من وزارة التضامن وخاضعة للقوانين المصرية ومراقبة من الجهات المعنية، موضحًا أنهم لم يقوموا بإنشاء كيان مواز للنقابة، ولكنهم يعملون على الجزء الخدمي، بالإضافة إلى تنمية مهارات الصيادلة، لافتًا إلى أنهم أيضًا يقدمون الاستشارات والخدمات القانونية مجانًا.