استشاري مناعة: «من المتوقع زيادة حالات الإصابة بـ«دلتا» خاصة الأطفال

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن هناك توقعات بزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مع دخول فصل الشتاء، خاصة أن الكثيرين يلجأون إلى الوجود في الأماكن المغلقة بشكل مكثف نتيجة الطقس البارد، ولذلك جميع الالتهابات التنفسية تحدث في هذا الفصل.

متحور دلتا له خصائص مختلفة عن السلالة الأساسية

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساحة حرة»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، أنه من المتوقع حدوث زيادة في الأعداد في فصل الشتاء، ومع ظهور متحور «دلتا» الذي بدأ يظهر ويجتاح العالم، من المتوقع أن تزيد الحالات، قائلا: « في مصر بدأنا أن نُسجل في الفترة الأخيرة أعدادًا متزايدة عن الأسابيع السابقة، وهناك تخوف من زيادة الأعداد، لافتًا إلى أن متحور دلتا له خصائص مختلفة عن السلالة الأساسية، فهو لديه القدرة على الدخول إلى الخلايا بمداخل جديدة ويستطيع إصابة الأطفال».

اللقاحات تقلل شدة الإصابة

وأشار رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس إلى أن اللقاحات تقلل شدة الإصابة وتجعل الحاجة لدخول المستشفيات والرعاية المركزة أقل، إضافة إلى أنها تُقلل نسب الوفيات بسبب كورونا، ويمنع تحورات الفيروس.

صيادلة مصر هي الممثل الشرعي والقانوني

وفي فقرة أخرى من البرنامج، تحدث الدكتور جورج عطا الله، الأمين العام لصيادلة مصر للتنمية والخدمات، أن نقابة صيادلة مصر هي فقط الممثل الشرعي والقانوني الوحيد لجميع صيادلة مصر مع جميع الجهات القانونية والتنفيذية ومجلس النواب والشيوخ وهيئة الدواء المصرية والإدارة المركزية، وأنهم مجموعة من الصيادلة وجدوا أن هناك مشاكل تعوقهم، فالنقابة العامة لصيادلة مصر تُقدم الخدمات المباشرة وغير المباشرة للصيادلة.

وأوضح أن نشاط النقابة الخدمي متوقف، ولذلك جرى إنشاء هذه الجمعية، فهي منصة قانونية مرخصة من وزارة التضامن وخاضعة للقوانين المصرية ومراقبة من الجهات المعنية، موضحًا أنهم لم يقوموا بإنشاء كيان مواز للنقابة، ولكنهم يعملون على الجزء الخدمي، بالإضافة إلى تنمية مهارات الصيادلة، لافتًا إلى أنهم أيضًا يقدمون الاستشارات والخدمات القانونية مجانًا.