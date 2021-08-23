خبير: الحكومة تتعامل مع كورونا باحترافية.. واللقاحات تقلل الإصابات

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنّ صحة المواطن المصري على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث وضعت الحكومة خطط وتجهيزات للتعامل مع جائحة كورونا باحترافية، فضلا عن تحديد أولويات للتطعيم ضد الفيروس، للطواقم الطبية وكبار السن، وتوسيع دائرة الأولوية لتشمل كل من يعمل في التعليم الجامعي وقبل الجامعي والطلاب والموظفين، مضيفا: «الدولة تسابق الزمن، كي تكون في وضع الاستعداد حال زيادة إصابات كورونا بنهاية سبتمبر المقبل، وتسعى بقوة لتوفير لقاحات من عدة مصادر، ما يتطلب كثير من الجهد والعمل.

افتتاح مراكز عديدة للقاحات لتغطية أعداد كبيرة من المواطنين

وأضاف رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الحكومة افتتحت مراكز عديدة للقاحات لتغطية أعداد كبيرة من المواطنين، وتلقيحهم قبل نهاية شهر سبتمبر ودخول الموجة الرابعة، موضحا أنّ وزارة الصحة تضع تلقي اللقاح على رأس أولوياتها، لتسهيل الأمور على المواطنين.

أول مليون جرعة من اللقاح المصري بداية من الغد

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أنّ ما يحدث في مصر الآن اسمه «فن إدارة الأزمات»، موضحا أنّ توريد أول مليون جرعة من اللقاح المصري بداية من الغد، يسهم في تلافي أضرار الموجة المقبلة.

وطالب الدكتور أشرف عقبة، المواطنين، بتسجيل أسمائهم للحصول على اللقاح، للسيطرة على المرض، لافتا إلى أنّ استخدام اللقاح يحمي الأفراد والمجتمع من انتشار الفيروس، كما يمنع تحوراته، فكلما زادت نسبة حصول المواطنين على اللقاح، زادت نسبة السيطرة على التحورات.