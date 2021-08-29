البدري يكشف مصير صلاح والنني من المشاركة ضد أنجولا والجابون: صعب جدا

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن موقف محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال، من المشاركة خلال مباراتي أنجولا والجابون، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمنافسات كأس العالم 2022، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حالياً في استاد الدفاع الجوي، للحديث عن آخر استعدادات المنتخب الوطني لدور المجموعات من التصفيات، قبل انطلاق مران الفراعنة مساء اليوم الأحد.

وقال حسام البدري خلال المؤتمر الصحفي: "صعب جداً وجود محمد صلاح والنني أمام أنجولا، ونأمل في مشاركتهما ضد الجابون، وأنا جهزت نفسي للتأهل سواء في وجودهما أو العكس، لأن ده هدف للشعب كله، اتحاد الكرة يبذل كل محاولاته للحاقهما بمواجهة الجابون".

وأضاف: "واجهنا صعوبات كبيرة الفترة الماضية بسبب كورونا، وحققنا الهدف الخاص بالمرحلة الأولى وتأهلنا لأمم أفريقيا، الكرة مهمة للجماهير والشعب المصري والمرحلة الحالية بها صعوبات كبيرة جداً".

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