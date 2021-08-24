شوبير: محمد صلاح مهدد بالغياب عن كل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أصبح مهددًا بالغياب عن كل مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «شوبير» في تصريحات عبر برنامجه الصباحي على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «في حالة عدم انضمام صلاح لخوض مباراة أنجولا في مصر، والسماح له بخوض مباراة الجابون في الجابون كون الأخيرة تقع ضمن دول المنطقة الصفراء، فالاتحاد المصري مستعد لتوفير طائرة خاصة لصلاح من أجل الحضور إلى الجابون، خاصةً أنه يمثل أهمية كبيرة لمنتخب مصر ولا يوجد له بديل».

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