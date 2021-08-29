نائب وزير الزراعة: نصدر منتجاتنا لأكثر من 150 دولة حول العالم

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه وزير الزراعة عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التصدير والمنتجات التي تقوم الوزارة بتصديرها لأكثر من 150 دولة حول العالم، وكذا تكويد المزارع من أجل تتبع المنتج فور خروجه من الأرض وحتى وصوله للدولة المستورده لها حول العالم.

الزراعة: الرئيس السيسي وجه بتوفير سلالات عالية الإنتاجية من المواشي

وأضاف «الصياد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن اتباع منظومة التكويد أدت لرفع صادرات مصر الخارجية من المنتجات المصرية وبات عليها طلب كبير من مختلف دول العالم، كما وجه الرئيس بتوفير سلالات عالية الإنتاجية من المواشي منتجة الألبان واللحوم لصغار المزارعين كونهم الأكبر إنتاجيه في مصر.

الصياد: نسعي لإنتاج أسماك ذات جودة عالية ونصدر الفائض

ولفت إلى أن القيادة السياسية تعمل على تنمية منتجاتهم وتعظيم الاستفاده منها، كما أنه وبالنسبة للثروة السمكية فبات لمصر اكتفاء ذاتي، «خلال الاجتماع الرئيس راجع المشروعات القومية وإنتاج أسماك ذات جودة عالية من أجل التصدير الفائض لدينا».

وأوضح أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك جاء بسبب تطوير البحيرات ومنع التلوث بها وانتهاج نهج الاستزراع السمكي المكثف، وباتت مصر حاليًا تنتج 1.2 مليون طن سمك في السنة، «ده مكفينا، والمشروعات القومية اللي بتتم ستعطي إنتاجيه أعلي من الأسماك، وسنقوم بتصدير الزائد خارجيا».

وأشار إلى أن وزارة الزراعة لم تتوقف عند هذا الحد فحسب، ولكنها عملت «مفرزات» لإنتاج زريعة الأسماك البحرية من أجل توفير زريعة بالمياه المالحة، «ده هيزود الإنتاجية أكثر علشان نأخذ منها كل احتيجاتنا، ونصدر الباقي للخارج».

وأكد أن الدولة حاليًا بات لديها شبة اكتفاء ذاتي من الدواجن، ما دفع الوزارة للسماح للمربين بالتصدير خارجيًا، «عملنا 30 منشأه معزولة خالية من أنفلونزا الطيور، وبدأنا التصدير لدول عربية وأخرى أفريقية، ومؤخرا الرئيس صدق لينا على 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بالمحافظات كمنشأت للدواجن، ودي هتنتج دواجن عالية الجودة».

وتابع: «إحنا بنهتم بشعبنا، ولازم نخلي الحلو لينا ونصدر الأحسن، وإنتاجنا لازم نحافظ عليه لأنها صحتنا، وبنحافظ على زيادة وجودة الإنتاجية بكل الطرق».