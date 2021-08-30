سعر الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 30-8-2021 بالبنوك

يهتم المواطنون بمتابعة سعر الريال السعودي بشكل مستمر إلى جانب غيره من العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي وفق التعاملات الصباحية اليوم الأحد، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وأيضا سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم، لنحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

واختلفت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة كما يلي:

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، لنحو 18.36 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، و18.36 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.