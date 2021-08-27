سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 27-8-2021 بالبنوك

اختلفت أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي بشكل مستمر، تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي والبنك المركزي المصري، وغيرها، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم، لنحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

واختلفت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك على النحو التالي:

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، لنحو 18.35 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، و18.40 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.38 جنيه للشراء، و15.51 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.40 جنيه للشراء، و15.52 جنيه للبيع.