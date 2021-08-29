أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي، منذ قليل، وفاة الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر وتوابعها، بشيخوخة صالحة، بعد صراع قصير مع المرض، وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة ستصدر بعد قليل بيانا بتفاصيل وترتيبات «صلوات التجنيز».

من هو الأنبا بطرس

والأنبا بطرس، من مواليد 14 أغسطس 1947م، وهو الشقيق الأكبر للأنبا كيرلس، مطران ميلانو وضواحيها، إيطاليا السابق، وترهبن بدير مارمينا مريوط في 24 يونيو 1978، باسم الراهب بطرس آفامينا، وكان مشرفًا ومسئولاً قبلًا وهو في دير مارمينا بمريوط عن بيت الخلوة، مع الراهب القس ديسقوروس آفا مينا، ورسمه البابا الراحل شنودة الثالث أسقفا في 7 يونيو 2009 كأسقف عام على إيبارشية شبين القناطر.

وقام البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في 9 مارس 2013م، بتجليس الأنبا بطرس إلى جانب 3 أساقفة آخرين على ايبارشيات، وتم الاحتفال بتجليسه أسقفًا لشبين القناطر مساء الأحد 24 مارس 2013 في كنيسة السيدة العذراء بمساكن أبوزعبل (مقر الإيبارشية).