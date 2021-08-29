خنقها وأحرق جثتها لسرقة قرطها.. الحكم بإعدام قاتل «جنى» بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، بمعاقبة المتهم بقتل وإحراق جثة الطفلة « جنى محمد صلاح نظيم فهيم السخري»، 4 سنوات، بقرية «الرودة»، التابعة لمركز المنزلة، بالإعدام شنقاً، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في قرار إعدامه، بعد اتهامه بقتل الطفلة لسرقة قرطها الذهبي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، والمستشار حاتم محمد مبروك، والمستشار محمد شرابي، المستشار محمد حسن عاشور، وذلك في القضية رقم 11726 لسنة 2020 جنايات المنزلة والمقيدة برقم 1691 لسنة 2020 كلي شمال المنصورة.

المتهم استدرج الطفلة وخنقها وأحرق جثتها لطمس معالمها

وكان المستشار حسام الدين مصطفي معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم «محمد خليل علي خليل السخري »، 26 سنة، فلاح، ومقيم الرودة - مركز المنزلة لأنه في صبيحة يوم 7/11/2020 بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية قتل المجني عليها الطفلة جنى محمد صلاح نظيم فهيم السخري، 4 سنوات، عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان عقد العزم وبيت النية علي قتلها، وظل متربصا بها كامنا لها أمام منزله بالطريق العام حيث تلهو، منتظرا خلوه من المارة.

وما إن سنحت له الفرصة حتى قام بالتوجه صوب المجني عليها حاملاً اياها عنوة بكلتا ذراعيه مستغلاً صغر سنها مصطحباً إياها الى منزله، صاعداً بها إلى السطح، وما أن ظفر بها منفردة حتى سدد لها لكمة واحدة، استقرت بوجهها مفقدها وعيها مسجیاً إیاها أرضاً، مجهزاً بيده على عنقها حتى فارقت الحياة، وما إن أيقن ذلك، حتي جذب قرطيها الذهبيين من كلتا اذنيها عنوة، مسدلا على جثمانها بقطعة من القماش تارکا إياها منصرفا هادئ الروع.

المتهم يحرق وجه وصدر الطفلة «جنى»

وأوضح أمر الإحالة، أنه وما إن تدبر في أمر خلاصه من جثتها حتى عاد اليها عشية وبحوزته بعض الحقائب البلاستيكية واضعا اياها على جثمانها مضرما بها النيران لطمس ملامحها عنها بغية اخفاء جريمته فالتهمت النيران وجهها وصدرها مفحمة ایاهما وما أن ظن تمام جريمته حتى قام بإخماد تلك النيران عن الجثمان واضعا اياه بداخل أحد الأجولة البلاستيكية ملقيا به نحو عقار تحت الانشاء مجاورا لمنزلة غير مسقوف، حيث عثر عليها به ، محدثا ما قد حل بها من اصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها، قاصدا من ذلك ازهاق روحها، علي النحو المبين بالتحقيقات.