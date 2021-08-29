«عايز فلورز؟».. حيّل جديدة من «إنستجرام»

قال موقع the sun إن هناك عددا من الأشخاص يتساءلون عن سبب عدم قدرتهم لكسب متابعين على تطبيق إنستجرام Instagram، فهذا بسبب عدم إدراكك لبعض الحيل البسيطة.

وأضاف الموقع أنه جمع أفضل الطرق لاكتساب متابعين على Instagram لتكون شخصا مؤثرا ولكسب متابعين، فعليك أن تقدم لهم شيئًا ما.

مشاركة صورك أو أعمال شركتك أو أعمالك اليدوية

يمكنك مشاركة صورك أو أعمال شركتك أو أعمالك اليدوية من خلال التطبيق وكسب متابعين من خلاله.

وأشار الموقع إلى أنه يمكن أن تحصل على «هاشتاج» ويوصل قصصك للعديد من المستخدمين، ولكن فقط إذا كنت تستخدم العلامات الصحيحة.

لذلك عليك كتابة بعض الكلمات الرئيسية ومعرفة المحتوى الذي يظهر لعلامات التصنيف هذه وما إذا كنت تريد أن ينضم المحتوى الخاص بك إلى ذلك.

وجرب استخدام بعض علامات التصنيف التي تحتوي على عدد أقل من المشاركات المرفقة بها.

وتفاعل مع جمهورك، وتأكد دائما من الرد على التعليقات للحفاظ على مشاركة الأشخاص لقصصك.

يمكنك أيضًا إنشاء فرص مشاركة في قصص Instagram الخاصة بك من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة.

ويعد التعاون أمرًا رائعًا إذا كان من الممكن التعاون مع علامة تجارية أخرى مؤثرة يمكن أن ترفع من متابعتك ومتابعيك.

ويمكن أن يؤدي نشر أخبار عن شركتك أو حسابك على حساب آخر له شهرة كبيرة إلى زيادة المشاركة بالنسبة لك ويمكن أن يخلق بعض المحتوى الممتع لمتابعيك.

كما أن زيادة ما يتم نشره وزيادة نشر القصص، تزداد قدرتك على التفاعل مع المتابعين والمتابعين المحتملين.

طريقة أسلوب خاصة للنشر

كما أنه يجب عليك البحث عن طريقة أسلوب خاصة بك للنشر بها لتكون أفضل من منافسيك ويكون هناك محتوى مختلف يناسبك ويناسب ومجتمعك.

كما يجب عليك أن تنشر القصص عدة مرات في الأسبوع لتكون كافية لإبقاء الأشخاص مهتمين إذا كان المحتوى الخاص بك عالي الجودة.