أفضل 10 تطبيقات التواصل الاجتماعي لعام 2021.. حققت مليارات الدولارات

تعتبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي من أكثر الأشياء التي يستخدمها الأشخاص في الوقت الحالي خاصة في التواصل مع الآخرين، حيث شهدت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الحركة في السنوات القليلة الماضية.

وقال موقع SEJ إنه ربما لا يزال تطبيق فيسبوك Facebook مهيمنًا، ولكن تطبيق تيك توك TikTok شهد أسرع نمو لأي منصة وسائط اجتماعية، منذ إطلاقه قبل خمس سنوات فقط ، أصبح النظام الأساسي المستند إلى الفيديو الآن الخامس بالنسبة لمعظم المستخدمين النشطين شهريًا.

وأضاف أنه وفي الوقت نفسه، شهد تطبيق إنستجرام Instagram نموًا مذهلاً واحتلت المرتبة الرابعة في عدد المستخدمين النشطين شهريا.

واستعرض الموقع أكثر منصات الوسائط الاجتماعية شيوعًا في دليل الوسائط الاجتماعية لدينا :

أفضل 10 مواقع ومنصات وسائط اجتماعية

1. تطبيق فيسبوك Facebook: تم إطلاقه عام 2004، ووصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى حوالي 2.7 مليار، كما بلغت أرباحه وإيراداته خلال عام 2020 مبلغ 86 مليار دولار.

2. تطبيق يوتيوب YouTube: تم إطلاقه في عام 2005، ووصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا 2 مليار، وقدرت الإيرادات الخاصة به 19.8 مليار دولار في عام (2020).

3- تطبيق واتساب WhatsApp: تم تأسيسه في عام 2009، ووصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا 2 مليار، وقدرت إيراداته بـ 5 مليارات دولار عام 2020.

4- تطبيق إنستجرام Instagram:

تم إطلاقه في عام 2010، وقدر عدد المستخدمين النشطين شهريًا بحوالي 1.16 مليار، وبلغت قيمة إيراداته 6.8 مليار دولار عام 2020.

5- تطبيق تيك توك Tik Tok:

تم إطلاقه عام 2016، وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 689 مليونا، وبلغت إيراداته عام 2020 مبلغ 35 مليار دولار.

6. تطبيق سناب شات Snapchat:تم إطلاقه عام 2011، وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 433 مليونا، وقدرت إيراداته بـ911 مليون دولار عام 2020 .

7. موقع رديت Reddit: تم إطلاقه عام 2005، ويبلغ المستخدمين النشطين شهريًا 430 مليونا، أما عن الإيرادات فبلغت 212.5 مليون دولار ( 2020 ).

8. موقع بينتيريست Pinterest: تم إطلاقه في 2010، وبلغ المستخدمين النشطين له شهريًا 416 مليونا، وبلغت الإيرادات في عام 2020 حوالي 1.693 مليون دولار.

9. موقع تويتر Twitter: تم الإطلاق الموقع عام 2006، وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 353 مليونا، كما بلغت الإيرادات الخاصة به 3.72 مليار دولار عام 2020.

10. موقع لينكد أن LinkedIn:

تم الإطلاق عام 2003، وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 310 ملايين، وعن الإيرادات فبلغت 8.05 مليار دولار عام 2020.