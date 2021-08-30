تفاصيل خطف طفل من أحضان أمه بالغربية في وضح النهار على أيدي ملثمين

سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على العشرات من أقارب أسرة الطفل المختطف زياد أحمد البحيري، في نهاية العقد الأول من عمره، بعد اختطافه في وضح النهار علي أيدي ملثمين مجهولين يستقلون سيارة ملاكي بالمحلة الكبرى، بالقوة من أحضان والدته، والتي تعرضت للسحل أرضا لعدة أمتار أثناء منعها اختطاف طفلها من جانب مجهولين مسلحين.

ملثمون يستقلون سيارة ملاكي اختطفوا الطفل بالقوة من أحضان والدته

«حسبنا الله ونعم الوكيل، إن شاء الله زياد هيرجعلنا سالم يارب العالمين»، بتلك الكلمات أعرب الشاب «محمد» خال الطفل المخطوف «زياد»، لافتا بقوله «جده وجدته وأنا وأخواتي هرولنا إلى منزل الأسرة وفرغنا الكاميرات وشوفنا فيديو متداول عن الواقعة وربنا ينتقم من الظلمة».

استغاثة من أسرة الطفل للرئيس السيسي لعودته سالما

من جانبه ناشد محمود البحيري، عم الطفل زياد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية، بسرعة عودة الطفل سالما، وضبط المتهمين بارتكاب واقعة الخطف وتسليمهم إلى العدالة والقضاء للقصاص.

وتعجب عم الشاب بقوله «كيف تأمن علي أبنائنا في ظل ارتكاب واقعة الخطف نهارا في ظل تواجد الناس واستمرار حركة الطريق الدائري بمحيط منزل أسرة الطفل بمدخل طريق قرية الدواخلية».

مسئول أمني: تحديد هوية مالكي السيارة الخاصة في واقعة اختطاف طفل في المحلة علي أيدي مجهولين

من ناحية أخرى كشف مسئول أمني بمديرية أمن الغربية مساء الأحد، أن ضباط مباحث الجنائية تمكنت من تحديد هوية مالكي السيارة الخاصة في واقعة اختطاف طفل في المحلة على أيدي مجهولين.

وتابع المسئول الأمني، أن مجهولون خطفوا طفلا يدعي زياد أحمد البحيري من والدته بالطريق الدائرى بالمحلة الكبرى، من أمام محل تجاري، وأنه تم تحديد رقم سيارة الخاطفين والتي تحمل لوحات «د/و/ق/1264»، والتي اتجهت إلى طريق قرى (الدواخلية _ الجابرية _ العامرية _ السجاعية).

وكان محل تجاري يقع بطريق الدائري بطريق «المحلة _ المنصورة»، بنطاق محافظة الغربية، شهد واقعة اختطاف طفل في العقد الأول من عمره من جهة مجهولين مسلحين استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفروا هاربين.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صور ومقطع فيديو الطفل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عبر صفحات وجروبات محلاوية، صورا ومقطع فيديو، للارتكاب واقعة خطف طفل من أحضان والدته أثناء وقوفها بمحل بقالة بنطاق مدينة المحلة.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، من المدعو أحمد البحيري باختطاف نجله «زياد» 8 سنوات، من أحضان والدته على أيدي مجهولين ملثمين والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري «المحلة _ المنصورة».

انتقل فريق بحث جنائي قاده المقدم إيهاب محمد وكيل فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان واقعة خطف الطفل.

وكشف شهود عيان قيام اثنان ملثمين بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهرب.

تفريغ كاميرات مراقبة وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي أمرت بتفريغ كاميرات مراقبه وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين.