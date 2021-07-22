حبس سائق «توك توك» حاول خطف طفل أثناء سيره بشوارع المحلة

أمرت نيابة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بإشراف المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، اليوم الخميس، بحبس سائق «توك توك» وزميله لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمحاولة خطف طفل، أثناء سيره في شوارع منطقة «منشية البكري» بمدينة المحلة.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد فتحي، مأمور قسم ثاني المحلة، يفيد بورود بلاغات من الأهالي بمنطقة «منشية البكري»، تفيد بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية «توك توك»، بمحاولة خطف طفل، أثناء تواجده في الشارع بجوار المسجد الكبير.

جهود أمنية لضبط سائق «توك توك» وزميله شرعا في خطف طفل

كما انتقل إلي موقع الحادث الرائد أحمد عبدالشافي، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني المحلة، وبرفقته قوات من الشرطة السرية والنظامية، لتكثيف التحريات حول الواقعة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، والتعرف على هوية المتهمين.

وتبين من التحريات الأمنية، قيام أحد الأشخاص ومعه صديقه، بمحاولة جذب طفل، لا يتجاوز العاشرة من عمره، من ملابسه، بقصد خطفه داخل «توك توك»، إلا أنهما لم يتمكنا من تنفيذ جريمتهما، وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهمين، وإيداعهما ديوان عام القسم.

وأفاد شهود عيان بأن كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية في منطقة الواقعة «منشية البكري»، رصدت لحظات محاولة سائق الـ«توك توك» وزميله، ارتكاب واقعة محاولة خطف طفل، حاله سيره بالطريق العام.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وتسليم الطفل إلى أسرته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.