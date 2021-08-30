مقتل 3 قادة من تنظيم «داعش» الإرهابي شرق العاصمة العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مقتل اثنين من تنظيم «داعش» الإرهابي شمال شرقي ديالى الواقعة في شرقي العاصمة العراقية «بغداد».

وأضافت الخلية العراقية، في بيان، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ونتائج تحقيق شاركت بتنفيذ عمليات تطهير لاوكار التنظيم، استهدفت قيادات إرهابية في مناطق: جف عائشة ووادي الشاي شمال شرقي ديالى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضافت خلية الإعلام الأمني العراقية، أنه أشرف على هذه العمليات بشكل شخصي وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونائب قائد العمليات المشتركة، حيث أسفرت هذه العمليات عن مقتل اثنين من قادة تنظيم «داعش» الإرهابي وإلقاء القبض على أحد القيادات المهمة والمسؤول عن الدعم اللوجستي في هذه المناطق.

وضبطت السلطات العراقية، اسلحة ومعدات لعناصر «داعش»، ومازالت العمليات مستمرة لتطهير باقي المناطق ضمن قطاع المسؤولية .

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، تمكنت امس الأحد، من ضرب مضافات والاطاحة بقيادات لتنظيم «داعش» في كركوك الواقعة شمال العراق.

وقال مصدر أمني في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية،، إنه بعملية امنية نوعية وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضربت مضافات لـ«داعش».

الإطاحة واعتقال قيادات في «داعش» بـ«كركوك»

وأضاف المصدر الأمني، أنه تم الإطاحة واعتقال قيادات في التنظيم، مشيراً إلى أن العملية تمت في كركوك.

وفي سياق آخر، تعرض مكتب مقرر «لجنة النزاهة النيابية»، النائب عبدالأمير المياحي، إلى اعتداء من مسلحين مجهولين، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا».

وقالت «اللجنة النيابية»، إن مكتب مقرر اللجنة النائب عبدالأمير المياحي، الواقع في منطقة أبو صخير شمالي محافظة البصرة الواقعة في أقصى جنوب العراق، تعرض مساء أمس الأحد، إلى اعتداء من قبل مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة، وتم التصدي لهم من قبل حراس المكتب.