بزيادة وصلت لـ10 آلاف جنيه.. قائمة أسعار سيارات «بيجو 2022» في مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بيجو» عن ارتفاع في أسعار عدد من طرز العلامة الفرنسية موديل العام الجديد 2022 داخل سوق السيارات المصري، ضمن قائمة الأسعار الرسمية الجديدة، بزيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه.

وترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية لسيارات «بيجو» لشهر أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل، حسب المُعلن من شركة «مانسكو» الوكيل الحصري للعلامة «بيجو» في مصر.

قائمة أسعار «بيجو 5008» موديل 2022

تنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر في السوق المحلي بـ6 فئات متعددة الاستخدامات، بزيادة سعرية وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

-الفئة الأولى بسعر 569.990 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 619.990 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 694.990 جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 704.990 جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر 744.990 جنيه.

-الفئة السادسة بسعر 754.990 جنيه.

قائمة أسعار «بيجو 3008» موديل 2022

تنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر في السوق المحلي بـ6 فئات متعددة الاستخدامات، بزيادة سعرية وصلت إلى 10 آلاف جنيه.

-الفئة الأولى بسعر 518.990 جينه.

-الفئة الثانية بسعر 568.990 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 644.990 جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 649.990 جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر 694.990 جنيه.

-الفئة السادسة بسعر 699.990 جنيه.

قائمة أسعار «بيجو 2008» موديل 2022

تنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر في السوق المحلي بـ3 فئات متعددة الاستخدامات، بزيادة سعرية وصلت إلى 10 آلاف جنيه.

-الفئة الأولى بسعر 356.990 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 394.990 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 429.990 جنيه.

قائمة أسعار «بيجو 508» موديل 2022

تنتمي السيارة إلى فئة السيارات السيدان، وتتوافر في السوق المحلي بـ 6 فئات متعددة الاستخدامات، بزيادة سعرية وصلت إلى 6 آلاف جنيه.

- الفئة الأولى بسعر 485.990 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 525.990 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 605.990 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 611.990 جنيه.