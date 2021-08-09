أسعار 5 سيارات في السوق المصري بعد زيادة أغسطس.. بيجو بـ237 ألف جنيه

شهد سوق السيارات، بداية من شهر أغسطس الجاري، ارتفاعًا في أسعار السيارات، وفق ما أعلنه الوكلاء والموزعون والتجار، خاصة فيما يتعلق بالعلامتين التجاريتين «هيونداي» و«اوبل»، وتراوحت الزيادة من 1000 إلى 9 آلاف جنيه.

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سبب زيادة أسعار السيارات هو زيادة الطلب على السيارات الجديدة.

وأشار إلى أن الموزعين أخطروا التجار بأسعار السيارات الجديدة، خاصة الموديلات الحديثة 2022، كما قاموا بزيادة أسعار «أوفر برايس» على المواطنين خلال الاسابيع الماضية.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار السيارات بعد زيادتها:

- إم جي إم جي اتش اس أتوماتيك / LFC Edition 2021:

السعر الرسمي قبل الزيادة 415,000 جنيه، ومبلغ الزيادة مبلغ 7 آلاف جنيه، أي أن سعرها 422,000 جنيه.

- أكسنت هيونداي اكسنت RB اتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2022

السعر الرسمي قبل الزيادة 228,900 جنيه، ومبلغ الزيادة 1000 جنيه، والسعر الرسمي بعد الزيادة 229,900 جنيه.

- هيونداي توسان اتوماتيك / Smart 2021

السعر الرسمي قبل الزيادة 455,000 جنيه، ومبلغ الزيادة 5 آلاف جنيه، والسعر الرسمي بعد الزيادة 450,000 جنيه.

- السيارة بيجو 301 اتوماتيك / Active 2021

السعر الرسمي قبل الزيادة 242,990 جنيه، ومبلغ الزيادة 5 آلاف جنيه، والسعر الرسمي بعد الزيادة 237,990 جنيها.

- اوبل كورسا اتوماتيك 2021

السعر الرسمي قبل الزيادة 320,000 جنيه، ومبلغ الزيادة 5 آلاف جنيه، والسعر الرسمي بعد الزيادة 325,000 جنيه.