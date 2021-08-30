اليوم.. محاكمة 12 متهما في قضية «خلية داعش العجوزة»

تعقد الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، جلسة للمرافعة عن 12 متهمًا في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ والمعروفة إعلاميًا باسم «خلية داعش العجوزة».

محاكمة «خلية داعش العجوزة»

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية كل من المستشار وجدي عبد المنعم والمستشار علي عمارة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ

قيادة جماعة إرهابية

وكان قد جاء في نص قرار أمر إحالة 12 متهما للمحاكمة في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوريء، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، أن الجناة قاموا بعد جرائم إرهابية في الفترة ما بين 2013 وحتى بداية عام 2017، حيصث تولي المتهم الأول في القضية قيادة جماعة إرهابية بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

تمويل جماعة إرهابية

وكان المتهمون من الثاني وحتى الأخير قد انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها منذ البداية، كما أن المتهمون من الأول وحتى السابع وأيضًا الأخير قد قاموا بتمويل الجماعة الإرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية كما تلقوا تدريبات أمنية لتحقيق أغراض الجماعة.

حيازة أسلحة نارية

كما جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول كان بحوزته سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استخدامه في نشاط قد يخل بالأمن والنظام العام، كما قام المتهم الثاني عشر بحيازة سلاح ناري أيضًا «بندقية آلية» لا يجوز الترخيص بحيازتها.