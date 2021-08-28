أولى جلسات محاكمة فتاة «كائن الهوهوز» وشريكها بعد غد

تبدأ محكمة الجنايات بالإسكندرية، في جلسة 30 أغسطس الجاري، أولى جلسات محاكمة فتاة «كائن الهوهوز»، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور مع عشيقها، وبينت تحقيقات النيابة أن المتهمة «ياسمين.ع» فتاة تيك توك الشهيرة إعلاميا بـ فتاة «كائن الهوهوز»، كانت تصوِّر فيديوهات خادشة للحياء العام وتتضمن ألفاظا جنسية صريحة من أجل جني أرباح من وراء تلك الفيديوهات.

فيديوهات مُخلِّة

وأفادت تحقيقات النيابة بأن فتاة «كائن الهوهوز» مُطلَّقة وأم لطفلتين، وكانت تدَّعي أنها متزوجة من الشاب الذي يصوِّرها بالفيديو لنشرها على منصة «تيك توك» من أجل جني أرباح مادية من تلك الفيديوهات التي تعتمد على الإثارة الجنسية وكانت تتحدث بكلمات صريحة وإيماءات جنسية في أغلب الفيديوهات التي نشرتها على تطبيق «تيك توك».

علاقة غير شرعية بين فتاة الهوهوز وصديقها

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن فتاة «كائن الهوهوز» كانت تربطها علاقة غير شرعية بصديقها الذي يدعى «أسامة» وكان يتولى مهمة تصويرها والتحدث معها في الفيديوهات، وأن العلاقة غير الشرعية استمرت بينهما عدة مرات حتى ألقت مباحث الآداب القبض عليهما وأحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة الخروج على قيم المجتمع ونشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

فتاة كائن الهوهوز «مُطلَّقة»

وأوضحت تحريات المباحث أن فتاة كائن الهوهوز مُطلَّقة منذ قرابة شهرين، وكانت تقيم في شقة بصحبة عشيقها الذي ادعت أنه زوجها في الفيديوهات، زاعمًا أن ما تفعله سوف يجعلها تفلت من العقاب لكن تلك الفيديوهات تسببت في إحداث حالة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي التي طالبت بسرعة القبض على المتهمة وتبع ذلك تقديم عدد من البلاغات أمام النيابة العامة ضد المتهمة.