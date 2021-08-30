أسامة عباس يكشف سبب تركه القاهرة: «زهقت من الدوشة»

نفى الفنان أسامة عباس، ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن اعتزاله العمل الفني، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وأنه لم يُفكر في هذا القرار قط.

وأرجع أسامة عباس، ابتعاده عن الساحة الفنية قرابة ثلاثة أعوام ماضية وغيابه عن الأضواء، إلى رغبته في التعايش وسط أجواء هادئة بعيدًا عن «دوشة البلاتوهات»، مؤكدًا أنه تلقى عروضًا فنية عدّة خلال الفترة الماضية إلا أنه كان يعتذر عنها لأنها دون المستوى ولا تليق بمشواره الفني أو جمهوره.

أسامة عباس: «أولادي بيزوروني من وقت للتاني بسبب شغلهم الدائم في القاهرة»

وقال عباس، لـ«الوطن»، إنه يحرص على اختيار أعماله الفنية بعناية شديدة، لأنه لن يُشارك سوى في الأعمال التي تنال إعجاب المشاهدين وتحمل قيما بين طياتها.

ولفت إلى قراره الذي اتخذه قبل سنوات بترك القاهرة والعيش داخل إحدى القرى الساحلية «زهقت من دوشة القاهرة والزحمة خصوصًا بعد عقود من العمل المتواصل دون راحة، وعاوز أعيش في هدوء».

وأكد أنه سيقطع إجازته ويعود إلى القاهرة، حال وجود عرض فني «مغرٍ» من حيث القيمة الفنية، متابعًا «غير كده أنا قاعد وسط الهدوء، وأولادي بيزوروني من وقت للتاني عشان طبيعة شغلهم في القاهرة طول الوقت».

أسامة عباس يتصدر محركات البحث بسبب «تويتة»

يذكر أنّ الفنان أسامة عباس، تصدر محرك البحث «جوجل» وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول «تويتة» منسوبة له، بشأن مناشدته المُنتجين لعودته إلى الساحة الفنية مجددًا.

ونشر حساب على موقع «تويتر» يحمل اسم أسامة عباس، قال فيه «لو المنتجين مش معتبريني عايش.. فأنا عايش وعاوز اشتغل».

أسامة عباس في «عوالم خفية»

وكانت آخر أعمال الفنان أسامة عباس، المُشاركة في مسلسل «عوالم خفية» للفنان عادل إمام، والذي عُرض عام 2018، حيث جسد دور «مندور شكري».

مسلسل «عوالم خفية» من بطولة عادل إمام، وصلاح عبد الله، وفتحي عبد الوهاب، وبشرى، وهبة مجدي، وأحمد وفيق، وطارق صبري، ومحمود حجازي، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج رامي إمام.