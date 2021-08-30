تعرف على وظائف أمازون في مصر.. المؤهلات المطلوبة والشروط

أعلنت شركة أمازون العالمية، عبر موقعها الرسمي، عن وظائف أمازون مصر، عبر طرح عدد من الوظائف، وطلبت السيرة الذاتية للمتقدمين وحددت موقعا يمكن التقديم عليه من خلال ملء البيانات.

وارتبطت جميع وظائف أمازون مصر بمجالات الإشراف والحسابات والبرمجيات، وتضمنت ضوابط العمل في تلك الوظائف إمكانية النقل للعمل بأي دولة أو فرع للشركة، مثل دول آسيا أو الاتحاد الأوروبي.

وظائف أمازن.. المؤهلات والشروط

وأعلنت شركة أمازون العالمية عن 90 وظيفة بعدد ساعات كاملة في اليوم، ومن أهم شروط الالتحاق بالوظيفة التحدث باللغة الإنجليزية، وتوافر خبرات سابقة، مشيرة إلى أنه يُفضل خريجي الكليات المتخصصة.

يذكر أن شركة أمازون العالمية قررت الاستثمار في السوق المصري لتعزيز التجارة الإلكترونية، حيث أعلنت عن إطلاق موقع أمازون مصر، وهو الأمر الذي سينعكس على الشركات والبائعين المحليين ويجذب مئات الوظائف.

وبدأت الشركة بالفعل تدريجيا في التوظيف وتلقي طلبات الالتحاق بها، من خلال الوظائف التي طرحتها مؤخرًا.

وتستعرض «الوطن» بعض الوظائف المطلوبة:

وظائف شركة أمازن المطلوبة:

- مدرب عمليات.

- مراجع محتوى فرنسي.

- مهندس تطوير برمجيات.

- مهندس تقنية المعلومات.

- إدارة الحساب مساعد.

- مدير بائع أول.

- أخصائي بصائر وتحليلات.

- اتصال محطة التسليم.

- معاون خدمة عملاء.

- متحدث باللغة الإنجليزية.

-اخصائي تحقيق.

وهناك وظائف ترتبط بعمليات الائتمان، وهي:

- رئيس فريق التحقيق.

- مشرف محطة الوردية الوسطى.

- مدير برنامج أول.

- مدير برامج جديدة.

- رئيس السياسة العامة.

مدير تخطيط الضرائب غير المباشرة.

وقالت الشركة فى بيان رسمي عبر موقعها، إنه يمكن لراغبي الالتحاق بأي من الوظائف التقديم وإرسال السيرة الذاتية من خلال الموقع الرسمي لشركة أمازون.