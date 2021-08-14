لو عاوز تشتري عربية وبدون وظيفة.. اعرف طريقة الحصول على قرض بـ3 ملايين جنيه

يلجأ معظم الأشخاص الراغبين في شراء سيارة خاصة بهم إلى الاقتراض من البنوك المختلفة للحصول على قيمة القرض، ويشترط العديد من البنوك أن يكون المتقدم لطلب الاقتراض لديه وظيفة ثابته، يتقاضى عنها أجر شهري لتحويل قسط القرض للبنك في نهاية الشهر.

ويوفر البنك الأهلي المصري لأصحاب المهن الحرة والذين ليس لديهم وظيفة ثابتة فرصة الحصول على قرض السيارة بقيمة تصل لـ 3 مليون جنيها بدون ضامن وبصورة البطاقة فقط، وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل حصول أصحاب المهن الحرة على قرض السيارة بقيمة تصل لـ 3 ملايين جنيه، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

خصائص ومميزات قرض السيارة بقيمة 3 ملايين جنيه لأصحاب المهن الحرة

- يتيح البنك الأهلي المصري لأصحاب المهن الحرة فرصة الحصول على قرض السيارة بدون ضامن.

- يمنح البنك عملاءه تمويل يصل لـ 1.5 مليون جنيها للموظفين، و3 مليون جنيها لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- يتيح البنك للعملاء فرصة الحصول على تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- يمنح البنك الأهلي المصري لعملاءه أطول فترة سداد للقرض وتكون على فترات سداد مختلفة تبدأ من عام وتصل لـ 7 سنوات.

- يوفر البنك لعملائه سعر عائد تنافسي.

- يوفر البنك لعملائه برنامج أصحاب المهن الحرة، والذي يجرى بدفع مقدم 50% من سعر السيارة المرغوب شراءها وتمويل البنك يصل إلى 50%.

- يتيح البنك لعملائه برنامج أصحاب المهن الحرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل البنك الأهلي المصري يصل إلى 70%.

- يقدم البنك لعملائه برنامج تمويل السيارة بنسبة 100% من ثمنها بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.

شروط الحصول على قرض السيارة بقيمة 3 مليون لأصحاب المهن الحرة

- أن يكون عمر المتقدم لطلب الحصول على قرض السيارة لا يقل عمره عن 25 عامًا من أصحاب المهن الحرة عند طلب الاقتراض.

- أن يكون عمر المتقدم لطلب الحصول على قرض السيارة لا يزيد عمره عن 65 عامًا من أصحاب المهن الحرة عند طلب الاقتراض.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة بقيمة 3 مليون لأصحاب المهن الحرة

- يقوم طالب الاقتراض بتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون البطاقة سارية.

- يجرى تقديم فاتورة مرافق سواء كانت مياه أو كهرباء أو الغاز الطبيعي.

- يجرى سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدمًا.