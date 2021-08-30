وكيل تعليم أسيوط يتابع تطعيم العاملين بالمديرية بلقاح كورونا

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إجراءات تلقى العاملين بالمديرية والمدارس التابعة لها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد قبل بداية العام الدراسي وفق التعليمات الواردة في هذا الشأن، بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط ومن خلال فريق من الطب الوقائى، تنفيذا للتعليمات الوزارية.

تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ تلقي العاملين بالمديرية للقاح

وتفقد محمد إبراهيم الدسوقى، وكيل الوزارة، إجراءات تلقي العاملين بديوان المديرية للّقاح الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى بعد القيام بالتسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى تشكيل لجنة بديوان المديرية لمتابعة تلقي العاملين بالمديرية والإدارات والمدارس التابعة للقاح، من خلال قاعدة بيانات إلكترونية تضم جميع العاملين المتلقين للجرعتين الأولى والثانية، ومن لم يتلق أي منها لافتا إلى تسهيل عملية التسجيل لجميع العاملين وإخطار الجميع بأنه لن يسمح للعاملين بدخول مقار العمل مع انطلاق الدراسة إلا بعد تناول اللقاح.

المحافظ يعقد اجتماعا لمتابعة جهود التطعيم بلقاح كورونا

من جانبه، عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا، اليوم، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة تطعيم أعضاء الجهاز الإداري بأسيوط من العاملين بالوحدات المحلية والقروية ودواينها باللقاح المضاد لفيروس كورونا والتأكيد على إسراع الخطى للانتهاء من التطعيمات قبل بداية سبتمبر المقبل

وأشار المحافظ في بيان صحفي، إلى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتخلفين عن التطعيم ممن يقدمون الخدمة للجمهور في مختلف المصالح الحكومية والخاصة، وذلك لحثهم على أخذ التطعيم الذى وفرته الدولة لهم بالمجان

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، بدأت تطعيم العاملين بديوان عام المديرية والمعلمين والعاملين بالمدارس التابعة لها، الأسبوع الماضي، بالجرعة الأولى من لقاح COVID 19 .