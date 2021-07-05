تعليم أسيوط تستعد للثانوية العامة بتطهير اللجان وبوابات تعقيم

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط إستعداداتها لإمتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر إن تبدأ يوم 11 من الشهر الجارى فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد حماية للطلاب وللعاملين بالمدارس تنفيذاً للتعليمات الوزارية الواردة فى هذا الشأن

وأكد محمد عبد المحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، في تصريح صحفي، اليوم، أنه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات التى توفرللطلاب والملاحظين والمراقبين كل سبل الراحة سواء داخل اللجان أو فى الإستراحات ولجان تقدير الدرجات

وأشار وكيل الوزارة إلى الإنتهاء من تجهيز مقار اللجان والبالغ عددها 98 لجنة، بينها 69 لجنة إلكتروني، و29 لجنة ورقى، ولجنة للمتفوقين وأخرى للسجناء موزعة على مختلف الإدارات التعليمية فضلا عن تجهيز إستراحات لرؤساء اللجان وتشمل 3 استراحات بمدينة أسيوط و2 استراحة بكل إدارة تعليمية إحداها سيدات والأخرى رجال كما جرى الانتهاء من أعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشهم وتعقيمهم

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرىتركيب بوابات تعقيم بكافة اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الأمن والهدوء للطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة

وذكر أنه جرى التأكيد على دخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والامكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدرى الدرجات لممارسة عملهم

وفى سياق متصل أشار محمد إبراهيم الدسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى أنه جرى توقيع عدة بروتوكولات بين «الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري»، استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة فضلاً عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة

و أكد وكيل المديرية جاهزية اللجان للامتحانات من ناحية البنية التكنولوجية ويجري متابعة غرف «الراك» الخاص بالشبكة داخل المدارس، مشيرًا إلى أنه جرى تجربة هذه البنية التكنولوجية خلال الامتحانات التجريبية والتي جرى عقدها في 25 أبريل الماضي وتجربة الشبكة الداخلية والشرائح والشبكة الرئيسية.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه جرى فحص الشبكة عن طريق لجان جرى تشكيلها على مستوى القطاعات تتكون من عضو من لجنة الإدارة ومسئول التطوير بكل إدارة تعليمية ومسئولي الـ «IT» بكل مدرسة، للتأكد من جاهزية الشبكة.