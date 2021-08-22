بدء تطعيم المدرسين والعاملين بـ«تعليم أسيوط» بلقاح كورونا

بدأت، اليوم، مديرية التربية والتعليم بأسيوط، بالتعاون مع مديرية الصحة، في تطعيم المدرسين والعاملين والعمال بمختلف المدارس التابعة للمديرية باللقاح المضاد لفيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين بقطاع التعليم لبدء الدراسة بأمان ودون قلق من انتشار الوباء.

وأوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية وضعت خطة لتطعيم كل العاملين بمديرية تعليم أسيوط.

وأضاف وكيل الوزارة، أن قطاع الصحة بالمحافظة وفر اللقاحات اعتباراً من اليوم الأول، وأنه جرى اختيار عدد من المدارس بالإدارات المختلفة لتكون مقرات لتلقي لقاح كورونا، موضحا أنه في مركز أبنوب اختيرت مدارس (أبنوب الجديدة ب، وبني محمد الشهابية الجديدة ع بنات، وعرب القداديح ع م، ومحمد طه زيدان ع م، والمعابدة ع م).

وفي إدارة منفلوط اختيرت مدارس (شهداء الثورة ب م، والتحرير ب م، وجمال عبدالناصر ب م، ومنفلوط الجديدة ب، ومنفلوط الجديدة ع)، وفي البداري (البداري ع بنات، والعقال البحرى ع ب، والشهيد إلهامي حبيب عياد ع بالعقال البحري، وأم المؤمنين ع بنات بالعتمانية، وعمرو بن العاص الرسمية للغات بالنواورة)، وفي مركز الفتح اختيرت مدارس (الشهيد كرم عيسى كرم للتعليم الأساسي، وأبوغدير الإعدادية بنات بالواسطى، والعبور ب بالأطاولة، وبني زيد ع م، وبصرة ع م، والشهيد محمد بدرى المعصرة، والنهضة للتعليم الأساسي بأسيوط ج)، وفي القوصية مدارس (فوزي أبو سيف ب بنين، ومهران خلاف ع بنات).

ولفت «دسوقي» إلى أن الحملة تبدأ من اليوم وتستمر حتى الانتهاء من تطعيم جميع العاملين قبل بدء العام الدراسي الجديد.