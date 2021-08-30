شروط القبول في الكلية الجوية 2021 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021، تزامنًا مع انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة، حيث ازدادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية حول شروط القبول في الكلية الجوية 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» شروط القبول في الكلية الجوية 2021 وتنسيق القبول بالكلية وفقًا لما حددته وزارة الدفاع على النحو التالي:

تنسيق الكلية الجوية 2021

وتقبل الكلية الجوية الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي بنسبة مئوية للمجموع 55% فأكثر.

شروط القبول في الكلية الجوية 2021

وحددت وزارة الدفاع المصرية بعض الشروط للقبول في الكلية الجوية 2021 وهي:

- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومن أبوين وجدين متمتعين بها.

- حسن السير والسلوك والميول والاتجاهات.

- غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة على ألا يكون سبق الحكم عليه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة حكمًا قضائيًا في أي جريمة خاصة الجرائم المخلة بالشرف.

- ألا يكون سبق فصله تأديبيًا أو لعدم اللياقة الطبية أو عدم الصلاحية للحياة العسكرية من إحدى الكليات أو المدارس العسكرية.

- الحصول على شهادة الثانوية العامة بقسميها «العلمي / الأدبي» والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة.

- ألا يكون مضى على حصول الطالب على الشهادة أكثر من عام واحد.

- ألا يزيد سن الطالب عن 21 عامًا.

- أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الطبية المقررة.

- اجتياز اختبار اللياقة البدنية وقفزة الثقة وفقًا للقواعد المقررة.

- اجتياز الاختبار الشخصي «كشف الهيئة» وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.

نظام الدراسة في الكلية الجوية

عدد سنوات الدراسة بالكلية الجوية 3 سنوات مقسمة إلى 6 فصول دراسية.

فترة الإعداد العسكري لطلبة الكلية الجوية مع أقرانهم من باقي الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، وتستكمل داخل الكلية الجوية في الفصل الدراسي الثاني.

يتم تدريس المواد المؤهلة للطيران والعلوم العسكرية والثقافية، والتدريب في المعامل التخصصية والتدريب على محاكيات الطائرات ومحاكيات الملاحة الجوية ومحاكيات التوجيه والمراقبة بجناح العلوم بدءًا من الفصل الدراسي الثاني.