أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2021، للشعب الثلاث «علمي علوم وعملي رياضة وأدبي»، موضحا أن تنسيق المرحلة الثانية سيبدأ صباح غد الثلاثاء، وتستمر لمدة 5 أيام، على أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية عقب إغلاق باب تسجيل الرغبات بنحو 72 ساعة، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لجميع القائمين على التنسيق في معامل التنسيق بالجامعات، بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الصارمة؛ للوقاية من كورونا.

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية

وقال «عبد الغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2021، ستكون في كليات الطب البيطرى والتمريض والعلوم والزراعة والكليات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام والتجارة والآداب والحقوق، وذلك بالنسبة لشعبة علمي علوم، مؤكدا أن جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة سيكون لهم أماكن في الكليات، علاوة على وجود أماكن شاغرة بالكليات لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني.

وأوضح وزير التعليم العالى، أن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2021، ستكون أيضًا في بعض كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والتخطيط العمرانى وفنون جميلة وعمارة والجامعات التكنولوجية والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام والتربية والآثار والتجارة والآداب والحقوق، وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الرياضية.

وأشار إلى أن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2021، متاحة في كليات التربية والآداب نظام وانتساب والحقوق نظام وانتساب كلية السياحة والفنادق وكليات الخدمة الاجتماعية.