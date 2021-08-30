أسامة عباس عن منشور «عاوز اشتغل»: «بعتذر عن أعمال كتير بمزاجي»

أبدى الفنان أسامة عباس، دهشته من محاولات البعض انتحال صفته عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومناشدة المخرجين والمنتجين للتعاقد معه في أي عمل فني جديد، مؤكدًا أنه لا يمتلك أي حسابات إلكترونية، فيما ينتحل آخرون شخصيته والحديث باسمه.

وقال أسامة عباس، لـ«الوطن»، إنه لم يوجه أي مناشدات للمُنتجين خلال الساعات الماضية، بشأن عودته إلى الساحة الفنية مجددًا، موضحًا أنه يتلقى عروضًا فنية كثيرة ويعتذر عنها لأنها دون المستوى ولا ترقى لتاريخه الفني.

وناشد الفنان أسامة عباس، مُحبيه، بعدم تداول أي شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما المنسوبة له، قائلًا: «أنا قاعد بعيد عن الناس والقاهرة ودوشتها».

وكان أحد الحسابات على موقع التدوينات «تويتر» يحمل اسم أسامة عباس، قال فيه «لو المنتجين مش معتبريني عايش.. فأنا عايش وعاوز اشتغل»، ما حقق تداولًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، فيما وجه البعض مناشدات بضرورة عودة أسامة عباس للساحة مرة أخرى.

يذكر أن أسامة عباس، أثرى المكتبة الفنية بأكثر من 290 عملا فنيا، ما بين سينما ومسرح وتليفزيون، كان آخرها مشاركة الفنان عادل إمام، في مسلسل «عوالم خفية»، الذي عُرض في شهر رمضان لعام 2018.

غياب سينمائي لـ أسامة عباس منذ 17 عامًا

فيما جاءت آخر مشاركة سينمائية للفنان أسامة عباس، من خلال فيلم «خالتي فرنسا»، الذي عُرض عام 2004، وهو من بطولة الفنانة عبلة كامل، ومنى زكي، وعايدة رياض، وسامي العدل وأشرف مصيليحي.

الفيلم تدور أحداثه حول «بطة» و«وزة» تعيشان مع خالتهما «فرنسا» التي تعمل ندابة في الأحياء الشعبية، وتساعد «بطة» خالتها في عملها الذي تعيش من خلاله، ولكن تشترط (بطة) على خالتها أن تبعد شقيقتها الصغرى عن هذا العمل تمامًا، وأن تكمل تعليمها، لأنها تريد لأختها أن تنشأ بعيدًا عن هذا الوسط.