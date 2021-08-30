غرق أمين شرطة أثناء البحث عن جثة بترعة في القناطر

لقي أمين شرطة من قوات الإنقاذ النهري بالقناطر الخيرية مصرعه غرقا خلال البحث عن جثة مجهولة في مياه الترعة الباسوسية بالقناطر، حيث نزل مع أفراد وحدة الإنقاذ لإنتشال الجثة فتعرض للغرق دون وجود شبهة جنائية في الحادث بينما نجحت الجهود الأمنية في إنتشال جثة أمين الشرطة والجثة المجهولة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بدفن جثة أمين الشرطة بعد أن تبين من التحقيقات عدم وجود شبهه جنائية وأنه تعرض لإسفكسيا الغرق خلال محاولة انتشال الجثة الأخرى.

كما قررت النيابة نقل الجثة المجهوله الثانية لمستشفي بنها التعليمي وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وقسم الأدلة الجنائية لرفع بصمات الجثة وإجراء التصوير للجثة تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية للتوصل لهوية الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد ملابساتها وظروفها.

بلاغ بغرق أمين شرطة خلال البحث عن جثة مجهولة بالقناطر

تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد انور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغا من وحدة الإنقاذ النهري بوجود غريق بالترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية مجهول الهوية وخلال محاولات البحث عن الجثة وإنتشالها تعرض أمين شرطة من وحدة الإنقاذ للغرق وجرت أعمال البحث عن الجثتين وإنتشالهما.

تفاصيل انتشال جثة أمين شرطة وآخر مجهولة من ترعة بالقناطر

وتبين أنه خلال عمليات البحث عن الجثة الاولي من قبل رجال الإنقاذ النهري وأثناء قيام امين شرطة «أحمد.س»، من قوة الوحدة بالغطس للبحث عن غريق تعرض للغرق وبسؤال شقيقه أفاد انه لايوجد شبهة جنائية في الواقعة وأنه شقيقه غرق أثناء عمله والبحث عن الجثة الغارقة وقررت النيابة تسليم الجثة لذويها.