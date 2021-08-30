«الوزراء» يسمح لصندوق التدريب بالاشتراك في تأسيس شركة «سفر لإلحاق العمالة بالخارج»

أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 2066 لسنة 2021 بالترخيص لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم «سفر لإلحاق العمالة بالخارج»، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والأخرى ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد المشار إليه، يكون غرضها إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، بما لا يتعارض مع القواعد المذكورة.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.