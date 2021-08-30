بث مباشر.. مؤتمر رئيس مجلس الوزراء من فاكسيرا

يعقد الآن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا من مصانع الشركة القابضة للمصل واللقاح والمستحضرات الحيوية فاكسيرا، في مدينة 6 أكتوبر.

يُجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية إلى مصانع الشركة القابضة للمصل واللقاح والمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» في مدينة 6 أكتوبر، يرافقه خلال الزيارة عدد من المسؤولين، بينهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة هبة والي، رئيس «فاكسيرا».

وتُعتبر مصانع «فاكسيرا» في مدينة السادس من أكتوبر، أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأنشئ المجمع الصناعي العملاق بتكلفة إنشاءات تبلغ 80 مليون جنيه، كما تمّ تجهيزه بأحدث المعدات والتجهيزات بتكلفة قدرها 17 مليون دولار، أي نحو 265 مليون جنيه مصري.