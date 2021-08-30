كل ما تريد معرفته عن المدينة الرياضية في الإدارية: تضم 10 ملاعب خماسية

مشروعات عدة، يتم تنفيذها لأول مرة في مصر، حظيت بها مدينة العاصمة الإدارية، نتيجة الاهتمام الكبير التي توليه الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمدينة العاصمة الإدارية، لكونها مدينة مصرية، ستنافس المدن العالمية، بمشروعاتها الخلابة، ومنها مشروع البرج الأيقوني، أعلى برج في أفريقيا، ومشروع الحدائق المركزي، والتي تعد من أكبر الحدائق على مستوى العالم.

ويعد أيضًا واحدًا من المشروعات العملاقة، التي تمّ تنفيذها داخل مدينة العاصمة الإدارية، هو مشروع المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تبلغ مساحتها 93 فدانا، وتضم عدد كبير من الصالات المغطاة.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق فى بيانات صحفية سابقة.

كل ما تريد معرفته عن المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية

- تقع المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية شرق القاهرة على حدود مدينة بدر بين طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة العين السخنة.

- تبلغ مساحة المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية 93 فدانًا.

- تضم المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية 4 صالات مغطاة، منها الصالة الرئيسية التي استضافت بطولة العالم لليد.

- تضم المدينة الرياضية «تراك» طوله 3 كم.

- تضم المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية 4 ملاعب كرة قدم منها 2 مغطاه بالنجيل الصناعى ومثلهما بالنجيل الطبيعي.

- كما تضم المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية 10 ملاعب خماسية، ومجمع إسكواش ومجمع ملاعب تنس أرضي، وملاعب كرة طائرة، وملاعب كرة سلة، وملاعب كرة شاطئية، وملعب هوكي، وملاعب أخرى متعددة الأغراض.

- تضم المدينة أيضًا مجمع حمامات سباحة من بينها حمام سباحة أوليمبي مغطى وآخر مكشوف.

- تضم المدينة صالة للألعاب القتالية، وصالة خاصة بذوي الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) إضافة إلى صالة جمباز، وغرف لتغيير ملابس، ومنطقة مُخصصة للألعاب الجماعية.

- كما تضم المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية مبنى اجتماعي، ضخم لاستضافة مختلف الأحداث وكذلك مبنى خاص للثقافة والتكنولوجيا.

- تضم الوصالة مغطاه كبيرة تمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، تسع حوالي 7 آلاف فرد بها 3 استادات، رغبة في استضافة بطولات كبرى.

- تضم المدينة شبكات طرق وفنادق على أعلى مستوى وخدمات أخرى.