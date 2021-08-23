الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية تتجه لخفض الحد الأدنى للقبول

كشفت مصادر بوازرة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أن فروع الجامعات الدولية الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، ولها قانون خاص بها، لافتة إلى أن الحد الأدنى للقبول بكل جامعة منها، يخضع للجامعة الأم بالدولة التي يتبع بها الفرع، مشيرة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، بها 5 أفرع لجامعات دولية، وهي: «فرع جامعة كونفنتري البريطانية، فرع جامعة البرنس إدورد الكندية، فرع جامعة هارتفوردشير البريطانية، مجمع الجامعات الأوربية، ومجمع الجامعات الألمانية التطبيقية».

جامعة هارتفوردشير: تغيير الحد الأدنى للقبول لمواكبة التغيرات الجديدة

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن تنسيق فروع الجامعات الدولية، يخضع للجامعات الأم التابعة لها، لافتة إلى أن هناك بعض فروع الجامعات الدولية، اتجهت إلى تخفيض الحد الأدنى للقبول بها خلال الفترة الحالية، نظرا لانخفاض شرائح مجاميع نتائج الثانوية العامة 2021، التي تم إعلنتها وزارة التربية والتعليم المصرية.

وفي سياق متصل، أعلن فرع جامعة هارتفوردشير البريطانية الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الجامعة حريصة على تقديم الخدمات التعليمية المتميزة لجميع الطلاب الموجودين في مصر، موضحا أنه نظرًا لوجود عدد من المتغيرات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2021، وكذلك درجات الطلاب في الامتحانات، قررت الجامعة الأم ببريطانيا تغيير الحد الأدنى للتقدم بكلياتها المختلفة لطلاب الثانوية العامة المصري، ومايعادلها من شهادات، وذلك حرصا منها على مستقبلهم.

وقال رئيس فرع الجامعة الدكتور فينسنت إميري، إن الجامعة تسعى لتواكب التغيرات في نظام التعليم في مصر، موضحا أن الجامعة بها 13 برنامج تعليمي متميز في العديد من المجالات التعليمية.

وقال الدكتور علاء عطا الرئيس الأكاديمي لفرع الجامعة، إن الجامعة الأم قررت تخفيض الحد الأدنى للتقدم لكليات العلاج الطبيعي والصيدلة والهندسة ونظم المعلومات، وعلوم الحاسب والعلوم الطبية وعلوم الحياة 70%، وخفض الحد الأدنى لكليات الإعلام وإدارة الأعمال والفنون الإبداعية إلى 65%.