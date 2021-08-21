تعرف على جامعات العاصمة الإدارية بالتفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من التنسيق الجامعات 2021، بداية من اليوم السبت، لذا بدأ مختلف الطلاب في البحث حول الجامعات المتاحة أمامهم للاتحاق بها، ومن ضمنها جامعات العاصمة الإدارية ، حيث تستعرض «الوطن» كافة الجامعات الموجودة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أتاحت باب التسجيل للرغبات بدءا من اليوم السبت، ويظل باب التسجيل لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق مفتوحًا أمامهم حتى الأربعاء المقبل، الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك حسب الحد الأدنى الذي كشفت عنه وزارة التعليم العالي لطلاب كل شعبة، وهم كالتالي، الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية هو 88.41%، والحد الأدنى لطلاب الشعبة الهندسية هو 80%، وأخيرا الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية هو 65.73%، ويستطيع هؤلاء الطلاب الذين حصلوا على الحد الأدنى فأكثر تسجيل الرغبات ضمن المرحلة الأولى.

عدد جامعات العاصمة الإدارية

وترصد «الوطن» الجامعات أو الفروع الموجودة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، التي يمكن للطلاب الالتحاق بها، وعددها 5 جامعات موجودة خلال الفترة الحالية داخل العاصمة الإدارية، وهي كالتالي:

فرع الجامعة الدولية «كونفنتري» البريطانية

أولا: فرع للجامعة الدولية «كونفنتري»، وهي جامعة بريطانية، وتأتي من ضمن مجمع جامعات المعرفة الدولية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

فروع الجامعة الألمانية التطبيقية الدولية

ثانيا: ومن ضمن الجامعات الموجودة داخل العاصمة الإدارية الجديدة هي فروع الجامعة الألمانية التطبيقية الدولية.

فرع جامعة هرتفورد شير البريطانية

ثالثا: هو فرع جامعة هرتفورد شيرد البريطانية والموجود داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتبع مؤسسة جلوبل.

مجمع الجامعات الأوربية

رابعا: ويوجد أيضا داخل العاصمة الإدارية الجديدة مجمع الجامعات الأوربية.

فرع جامعة البرنس إدوارد الكندية

خامسا: ومن ضمن الجامعات الدولية الكندية الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة هو فرع جامعة البرنس إدوارد الكندية.