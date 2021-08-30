بالأسماء.. «القضاء الأعلى» يعلن الجزء الثاني من الحركة القضائية

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، على الجزء الثاني من الحركة القضائية لعام «2021 - 2022»، المتضمن ترقية عدد من القضاة وتعيين عدد من النواب بمحاكم الاستئناف و المحاكم المختلفة والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

ترقية 500 رئيس من الفئـة «ب» إلى رئيس من الفئـة «أ»

وشملت الحركة القضائية ترقية 500 رئيس من الفئـة «ب» إلى رئيس من الفئـة «أ»، إضافة إلى ترقية 500 قاض إلى رئيس من الفئـة «ب»، إلى جانب تعيين 175 وكيلًا من الفئـة الممتازة قاضياً بالمحاكم الابتدائيـة.

وحصلت «الوطن» على قائمة أسماء الجزء الثاني من الحركة القضائية، للاطلاع عليه اضغط هنا.

ترقية 500 قاض إلى رئيس من الفئـة «ب»

كان مجلس القضاء الأعلى، أصدَر الحركة القضائية لعام 2021 - 2022، والتي شملت تعيين قضاة لمحكمة النقض ونواب لمحاكم الاستئناف، وننشر أسماء تعيينات الحركة القضائية على هذا الرابط.

وأقر مجلس القضاء الأعلى اليوم، أقر الجزء الأول من الحركة القضائية، يوم 10 أغسطس من الشهر الجاري، وشملت الحركة تعيين 67 نائبًا لرئيس محكمة النقض، وتعيين 80 قاضيًا بمحكمة النقض، وترقية 258 نائب استئناف لدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وترقية 324 لدرجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف ومحام عام أول، وترقية 327 لدرجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف ومحام عام، إضافة إلى حركة التنقلات الخاصة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

ويختص مجلس القضاء الأعلى في مصر بعدد من الاختصاصات وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 1972، أبرزها النظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة، وكذلك أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

ويراعى في حركات التعيين والترقيات التي يقرها مجلس القضاء الأعلى القواعد المنظمة، بما يكفل حسن التوزيع وسير العدالة الناجزة بما يخدم مصلحة المتقاضين على مستوى الجمهورية، وفقًا لما جاء في بيان مجلس القضاء الأعلى اليوم.