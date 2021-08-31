صرف معاشات سبتمبر 2021 لـ10 ملايين و500 ألف مواطن غدا

تبدأ البنوك ومكاتب البريد، غدا الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021، صرف معاشات سبتمبر لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بعد أن قامت الهيئة القومية الاجتماعية بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، مشيرة إلى أنه يتم العمل على «تفعيل كارت ميزة» من خلال استبدال «بطاقات صرف المعاشات القديمة» البلاستيكية ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة»، في إطار تطبيق الشمول المالي على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

إغلاق جميع منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات

وأكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن»، أنه تم إغلاق جميع منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، مشيرًا إلى أن كل صاحب معاش يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاش سبتمبر 2021 من أي ماكينة صراف آلي.

ولفت إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أتاحت صرف المعاش من محفظة الهاتف المحمول، منذ شهر تقريبا، للتسهيل على المواطنين، مشيرا إلى أنه يتوجب على صاحب المعاش أو المستفيد التقدم إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول؛ لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.

من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي نظم، بالتعاون مع شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، حملة توعية تزامنا مع صرف معاشات سبتمبر 2021، توضح للعملاء كيفية الصرف من منافذ فوري وموقعها من كل فرع، وتوعية عملاء البنك بمميزات صرف المعاش والمرتبات.

وأكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه يمكن صرف المعاشات والمرتبات، من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM»، سواء الخاصة بـ«ناصر» أو من خلال البنوك الأخرى.