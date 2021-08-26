كيف تتصرف حال فقدان بطاقة صرف المعاشات؟.. «التأمينات» تجيب

تلقت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العديد من الأسئلة بالتزامن مع استعدادات البنوك ومكاتب البريد لصرف معاشات شهر سبتمبر 2021 لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بدءا من الأربعاء المقبل، العديد من الأسئلة بشأن كيفية التصرف حال فقدان بطاقة صرف المعاش، حيث أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه حال فقدان بطاقة صرف المعاش أو الرقم السري الخاص بالمستفيد من المعاش، يتم التوجه إلى المنطقة التأمينية، وحال فقد البطاقة أو الرقم السري، سيتم تعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية، كما يلي:

خطوات تغيير جهة صرف المعاش

- يقدم القائم بالصرف أو صاحب المعاش، خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد، يتضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري، حال رغبة صاحب المعاش بصرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

- يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال، متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية، والتوجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول، لفتح محفظة إلكترونية، ويوقع على طلب صرف المعاش عليها.

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك، متضمنا الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة حال الرغبة في صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

ولفتت هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أنّه إذا كانت جهة الصرف «بنك»، يتم موافاة الهيئة بموافقة من البنك على إيقاف المعاش، وإذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك يتم موافاة الهيئة بموافقة من البنك على تحويل المعاش، وكذلك بالنسبة لكارت ميزة، وحساب فضي معاشات بريد.