التأمينات تعلن موعد صرف معاشات سبتمبر 2021

تستعد مكاتب البريد والبنوك تزامنا مع تحديد موعد صرف معاشات شهرسبتمبر 2021 لصرف المعاشات، بعد ثلاثة أيام من الآن، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، الأربعاء المقبل، الموافق 1 سبتمبر 2021 من البنوك ومكاتب البريد.

صرف معاشات شهر سبتمبر من البنوك ومكاتب البريد

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تزامنا مع تحديد موعد صرف معاشات سبتمبر 2021، يمكن لأي صاحب معاش أو مستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي، الصرف من أي ماكينة صراف آلي، المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال مكاتب البريد، في حالة تحويل معاشه على هيئة البريد أو البنوك، وكذلك من منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية.

وأكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن» أنه جرى إغلاق جميع منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، مشيرا إلى أن كل صاحب معاش يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع الصرف من أي ماكينة صراف آلي.

تفعيل «كارت ميزة» بدلا من بطاقات صرف المعاشات

وأضاف أنه جرى تفعيل «كارت ميزة» بدلا من بطاقات صرف المعاشات، بحيث يمكن صاحب المعاش من إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية، كما يمكن لصاحب المعاش من خلال الكارت الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية.

من جانبه أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر الاجتماعي نظم بالتعاون مع شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، حملة توعية خلال صرف المعاشات، توضح للعملاء كيفية الصرف من منافذ فوري وموقعها من كل فرع، وتوعية عملاء البنك بمميزات صرف المعاش والمرتبات، من خلال منافذ الشركة؛ إذ تضم أكثر من 194 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، فضلًا عن 120 فرعًا من فروع «فوري بلس» على مستوى الجمهورية