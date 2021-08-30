الخطيب: الأزمة الليبية لم تنته.. والمشهد لم يتغير كثيرا (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إنَّ الأزمة الليبية لم تنته بعد، وحتى الآن المشهد الليبي لم يتغير كثيرًا، مبينًا أنَّ هناك اتفاق دولي على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا حتى يتمكن المواطن من إجراء عملية انتخابية سليمة لا تخضع لتأثيرات، ولكن حتى الآن لم يعلن أحد خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وشدد «الخطيب»، على أنَّ كل من يريد العمل على استقرار ليبيا أن يهيئ العملية الداخلية حتى يكون هناك استقرار حقيقي، فخروج القوات الأجنبية والمرتزقة أمر مهم للغاية، إنَّ كانت هذه الدول جادة في أن يستقر الوضع الليبي.

خطورة الأزمة الليبية تكمن في تأثيرها على دول الجوار

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، أنَّ خطورة الأزمة الليبية تكمن في تأثيرها على دول الجوار، موضحًا أنَّ مصر تعاني نتيجة من عدم استقرار الدولة الليبية، مبينا أنَّ هناك 1200 كيلو من الحدود المصرية الليبية شهدت الفترة الماضية عمليات إرهابية ودخول إرهابيين، مشددًا على أنَّه يوجد اتفاق عام وشامل بين كل الدول على ضرورة تهيئة المسرح الليبي كي تتمّ الانتخابات وفق أجندة محددة ودون تأثيرات من الخارج.

الشرق الأوسط يشهد خروج أكبر قوة عسكرية بالعالم

وتابع رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن» أنَّ الشرق الأوسط هذه الفترة يشهد خروج أكبر قوة عسكرية بالعالم، حيث تنسحب القوات الأجنبية من كل الدول وأبرزها أفغانستان والعراق وسوريا، مؤكّدًا ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا والمرتزقة «حتى يساعد الليبيين على أن تكون هناك دولة تجري انتخابات حرة لا تخضع لتأثير الآخرين، وحتى تتقدم الدولة الليبية، ولذلك اجتماع الجزائر هام جدًا لكي تعود الأزمة الليبية على الطاولة لحل هذه المسألة قبل إجراء الانتخابات».