الخطيب: الحوادث والأيام تثبت نجاح الدولة المصرية عندما تتعرض لأزمات

أشاد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، بنجاح الدولة المصرية في إجلاء بعثتها من أفغانستان دون أي خسائر، مشيرا إلى فشل العديد من الدول الكبرى في إجلاء بعثاتهم وتعرضوا لأزمات ومشاكل، مثلما تم اختطاف الطائرة الأوكرانية التي كانت تجلي رعايا وتم اختطافها وتحويل مسارها لإحدى الدول الأخرى، وكل هذا يجعلنا ندرك أهمية عملية التنسيق التي فعلته الدولة المصرية من أجل لإجلاء بعثتها بسلام من كابول.

التنسيق بين الأجهزة المصرية قائم وفعال ويعمل وفق إستراتيجية

وأكد رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن» على أن هذا النجاح يدل على أن التنسيق بين الأجهزة المصرية قائم وفعال ويعمل وفق إستراتيجية تسير عليها الدولة المصرية، فالقيادة المصرية تضع نصب أعينها منذ اللحظة الأولى التي أعتلت فيها السلطة في مصر أن التنسيق بين الأجهزة يجب أن يكون واحد ويعمل بكفاءة منقطعة النظير وتثبت الحوادث والأيام أن الدولة المصرية عندما تتعرض لأزمات كيف تنجح سياسية الدولة وكيف تنجح قدرة الدولة في أن تثبت حالها في أزمة مثل التي كانت في أفغانستان.

عملية الإجلاء بشكل عام ليس بالأمر الذي نستطيع أن نقول عنه بالأمر السهل

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن» خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن العديد من الدول الكبرى حينما تعرضت لمثل هذه المواقف ورغبت في إجلاء رعاياها وبعثاتها لم تنجح، فالأمر ليس بيسير خصوصا في دولة بها اضطراب أمني كبير مثلما يحدث في أفغانستان، وعملية الإجلاء بشكل عام ليس بالأمر الذي نستطيع أن نقول عنه بالأمر السهل، فهو له أبعاد تتعلق بدوائر الأمن القومي البعيدة فضلا عن أنه لابد من وجود تواصل حقيقي على الأرض، وعندما نتأمل عملية الجلاء ندرك أن الدولة المصرية لديها قاعدة على الأرض في دولة مثل أفغانستان التي بها مشاكل كبيرة حتى قبل إنسحاب القوات الأمريكية.

إجلاء مصر لبعثتها من أفغانستان يجب أن ينظر إليه بشكل مختلف

وشرح رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن» أنه بعد انسحاب القوات الأمريكية وظهور حركة طالبان وكأنها تمسك بزمام الأمور إلا أن الأرض تقول قولا مختلفا، وهنا عندما نتأمل اتصالات الدولة المصرية وأجهزتها المعلومة والغير معلومة ونجاحها في الجلاء، كل هذا يجعلنا ندرك أن الاتصالات التي جرت في دولة كبيرة ومتشعبة مثل أفغانستان التي تتداخل بها عدة أمور وعدة دول وأجهزة مخابرات ومشاكل وانهيارات أمنية، وبالرغم من كل ذلك تنجح الدولة المصرية دون أن يمس أحد سوء، فهذا الأمر يجب أن ينظر إليه بشكل مختلف.