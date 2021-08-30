«البقالين التموينيين»: طرح «بط ومحشي وبرجر» على البطاقات

كشف محمود حسونة، نائب نقيب البقالين التمونيين، عن الأهداف الحقيقية وراء طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية ورق العنب والكرنب والبط المسكوفي ضمن سلع فارق نقاط الخبز.

ترشيد استهلاك السلع الاستراتيجية

وقال نائب نقيب البقالين التموينيين لـ«الوطن»، أن الهدف من هذا القرار هو زيادة السلع الحرة وتقليل الاعتماد على السلع الاستراتيجية، والتي ارتفعت أسعارها كالزيت والسكر، وتأمين المخزون الاستراتيجي منها لمدد زمنية كبيرة، إضافة إلى ترشيد استهلاك الخبز.

وذكر «حسونة»، أن عددا كبيرا من البقالين التموينيين أُخطروا بذلك شفهيًا لتجهيز الثلاجات، لكن لم يصدر قرار رسمي حتى الآن.

قائمة بالسلع الحرة الجديدة

وأضاف أن السلع الحرة الجديدة تضم ورق عنب مجمد زنة 800 جرام، ويباع بسعر 36 جنيها، وورق كرنب مجمد زنة 800 جرام، بسعر 36 جنيها، وشوربة خضار مجمدة زنة 400 جرام بأسعار تتراوح من 9 إلى 9.5 جنيه، كما يباع السمان 2 قطعة جامبو بـ29.5 جنيه، والبط المسكوفى المجمد بسعر 38.5 جنيه، والدواجن بـ37 جنيها للكيلو المجمد.

فيما تباع اللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو، واللحوم المفرومة 500 جرام بـ32.5 جنيه، والبرجر المجمدة زنة 400 جرام بسعر 30 جنيها، والسجق المجمد زنة 400 جرام بسعر 30 جنيها، والكفتة المجمدة زنة 400 جرام «سيخ» بسعر 30 جنيها.

القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية

وأشار نائب النقيب إلى أن هذه التعليمات سبقها قواعد جديدة لصرف السلع التموينية، وفقا للقرار رقم 24 لسنة 2021، والذى طُبق بداية من أغسطس الجاري، حيث تم زيادة صرف كميات الأرز على البطاقة وفقا لعدد أفرادها، موضحًا أن أقل من 4 أفراد يحصلون على 2 كيلو أرز، وزجاجة زيت 800 مللي جرام، أو 1 كيلو جرام وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة، إضافة إلى صرف 2 كيلو سكر لكل مواطن مقيد، على أن يتم صرف باقي المستحق من السلع التموينية المتاحة لدى بقال التموين.

وطالب نائب نقابة البقالين التموينيين بمراعاة التوزيع الجغرافي للسلع التمونيية في قرى ونجوع المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك شكوى من محافظات وقرى كفر الشيخ والمحلة بسبب عدم احتياج تلك المحافظات لسلعة الأرز، باعتبار هاتين المحافظتين منتجتين للأرز.