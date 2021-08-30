وزارة التموين تؤكد توافر مقررات سبتمبر في 1500 مخزن و38 ألف منفذ

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر السلع التموينية في جميع المخازن على مستوى محافظات الجمهورية، وعددها 1500 مخزن لتوزيع السلع على منافذ صرف التموين، ونحو 38 ألف منفذ تمويني للمواطنين بين منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مصر.

وتصرف منافذ وزارة التموين 28 سلعة تموينية حددتها هيئة السلع التموينية التي تتبع وزارة التموين، وتشمل «الأرز، الزيت، السكر، المكرونة، الدقيق، السلع المعلبة، والسلع غير الغذائية مثل المنظفات».

المتحدث باسم وزارة التموين يؤكد توافر مخزون استراتيجي كبير

وفي سياق متصل، قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إنّ هناك مخزون استراتيجي كبير متوافر من السلع، يلبي ‏احتياجات المواطنين.

وكشف المتحدث باسم وزارة التموين، عن أنّ منظومة الدعم التمويني تكلف الدولة سنويا نحو 36 مليار جنيه بواقع 3 مليارات جنيه شهريا، حيث تهتم الحكومة بتوافر السلع شهريا في جميع المنافذ للمواطنين مستحقي الدعم.

وزارة التموين تحدد أسعار السلع في منافذ التموين

- زيت خليط 1 لتر بسعر 21 جنيها.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 17 جنيها.

- كيلو جرام من الأرز المعبأ بسعر 8 جنيهات.

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات ونصف.

- مكرونة 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

- نصف كيلو من المكرونة بسعر 4 جنيهات.

- الصلصة بحجم 300 جم إلى 4.75 جنيه.

- شاي ناعم بسعر 3 جنيهات.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 8 جنيهات.

- سمن صناعي 800 جم بسعر 17.25 جنيه.

- مسحوق غسيل أوتوماتيك 1 كجم بسعر 15.75 جنيه.

- مسحوق غسيل عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

- فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.

- دقيق ورقي 1 كجم بسعر 7 جنيهات.

- دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر 7 جنيهات.

- خل 5% 900 مللي بسعر 4.25 جنيه.

- كيس ملح طعام بسعر جنيه.

- كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر جنيهين.

- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بـ4 جنيهات.