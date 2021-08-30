للطلاب المصريين في الخارج.. كيفية إجراء معادلة لشهادة الثانوية العامة

تواصلت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مع وزارة التعليم العالي، في استجابة للعديد من رسائل المصريين بالخارج حول أعمال التنسيق للشهادات العربية، وردًا على العديد من الاستفسارات والمناشدات بشأن عدم إمكانية الحصول على نسخ من أصل الشهادة الثانوية من دول عربية، وكيفية إجراء معادلة لشهادة الثانوية في الجامعات المصرية، وذلك تيسيرًا على أبنائنا الحاصلين على شهادات عربية من دول الخليج، بقبول صور طبق الأصل، مع التعهد بتقديم الأصل.

وأفادت وزارة الهجرة، بأنَّ تنسيق هذا العام سيشهد تسهيلًا على أبنائنا الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية المعادلة، حيث تمّ الاتفاق مع مكتب التنسيق على قبول صورة طبق الأصل من الشهادات موثقة من القنصلية المصرية في بلد الحصول على الشهادة، مع كتابة الطالب وولي الأمر إقرارًا بتسليم أصل الأوراق بعد إعلان النتائج وقبل استلام خطاب الترشيح ويعتبر الترشيح ملغى، إذا لم يتقدم الطالب بأصل الشهادات

كما أن هناك عددًا من الخطوات الرئيسية المهمة التي يجب على الطالب إتباعها خلال تعامله مع مكتب التنسيق وذلك حتى يمكنه إتمام عملية التنسيق بطريقة ميسرة وبأقل حد من الأخطاء.

وتبدأ هذه الخطوات بصرف الأوراق ودليل القبول، وتنتهي بتسليم الأوراق ومراجعتها وإعلان نتائج الترشيحات النهائية وإرسال الملفات للجامعات المختلفة وفقا للترتيب التالي:

صرف الأوراق للطلاب

1- الاوراق التي يتمّ صرفها للطالب:

يصرف مكتب التنسيق مظروفًا به دليل القبول متضمنا طلب الالتحاق أولورقة بالدليل، إضافة للرقم السري الذي سيستخدمه الطالب في تسجيل رغباته على الإنترنت لما سيتمّ بيانه بعد ذلك.

2- أماكن الصرف:

سيصرف مكتب التنسيق، الأوراق من خلال مقره بالقاهرة وفرعية بمدينتي الإسكندرية وأسيوط، وذلك بالعناوين التالية:

- المكتب الرئيسي بالقاهرة: ومقره المدينة الجامعية للطالب بجامعة القاهرة -بمنطقة بين السرايات بالجيزة.

- فرع الإسكندرية: ومقره المدينة الجامعية للبنات عزبة سعد - سموحة.

- فرع أسيوط: ومقره مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية.

ويمكن للطالب صرف وتسليم الأوراق بأي فرع من هذه الفروع الثالثة، طبقًا لرغبته، ومدى قرب هذا الفرع من عنوان سكنه.

3- مواعيد صرف الأوراق.

سيكون صرف الـوراق للطالب في المواعيد التي تحدد لذلك طبقًا للبيان الصحفي الذي يصدر عن مكتب التنسيق بهذا الشأن، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباح، طوال فترة صرف الأوراق بما في ذلك أيام الجمعة حتى الساعة الثالثة مساء والعطلات الرسمية.

4- طريقة صرف الأوراق:

سيخصص مكتب التنسيق في مقره الرئيسي وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط لجان لصرف أوراق الشهادات المعادلة موزعة وفقًا للدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة وعلى كل طالب أن يلتزم باللجنة المخصصة، دون غيرها مع مراعاة أن هناك مظاريف خاصة للشهادات المعادلة علمي-أدبي.

أما عبر شبكة الإنترنت، فبعد صرف الطالب الأوراق، يجب عليه تسجيل رغباته وأيضًا المواد التي درسها والدرجات الحاصل عليها، وذلك على موقع التنسيق الإكتروني بواسطة الرقم السري.