«الهجرة» تشيد بتعاون «التعليم العالي» لحل مشكلة الحاصلين على الثانوية

قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي، استجابة للعديد من رسائل المصريين بالخارج حول أعمال التنسيق للشهادات العربية.

وأفادت الهجرة أن تنسيق هذا العام سيشهد تسهيلا على أبنائنا الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية المعادلة؛ حيث تم الاتفاق مع مكتب التنسيق على قبول صورة طبق الأصل من الشهادات موثقة من القنصلية المصرية في بلد الحصول على الشهادة، مع كتابة الطالب وولي الأمر إقرارا بتسليم أصل الأوراق بعد إعلان النتائج و قبل استلام خطاب الترشيح ويعتبر الترشيح ملغى إذا لم يتقدم الطالب بأصل الشهادات.

وفي السياق ذاته، أضافت «الهجرة»، أن هناك العديد من الاستفسارات والمناشدات بشأن عدم إمكانية الحصول على نسخ من أصل الشهادة الثانوية من دول عربية، فجاء قرار «التعليم العالي»، تيسيرا على أبنائنا الحاصلين على شهادات عربية من دول الخليج، بقبول صور طبق الأصل، مع التعهد بتقديم الأصل.

وثمنت «الهجرة» التعاون المشترك بين وزارات ومؤسسات الدولة لما يحقق مصلحة المواطن، مشيدة بما يحدث في مصر من طفرة تعليمية وانطلاق العديد من الجامعات الأهلية بمواصفات عالمية، مؤكدة حرصها على تعريف الدارسين بالخارج بهذه الجامعات.