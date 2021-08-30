موعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. النتيجة الإثنين المقبل

يصدر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات المقبلة، الحد الأدنى لـ تنسيق الجامعات الخاصة 2021، للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2021-2021، ومن المقرر أن يصدر المجلس قرارا بخفض الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي المقبل، بعد انخفاض الحد الأدنى للالتحاق بكليات الجامعات الحكومية، خاصة كليات القطاع الطبي وكليات القمة لمختلف الشعب العلمية والأدبية 2021-2021، حيث ينعقد المجلس اليوم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

موعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. بعد الخامسة مساء

ومن المقرر أن يحدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات المختلفة، موعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2021، للبدء في التقدم من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد للجامعات الخاصة 2021، والمقرر أن ينطلق خلال 48 ساعة من انتهاء المجلس، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات المختلفة، حيث يتم إتاحة 25 رغبة لكل طالب يستطيع من خلالها التقدم للكليات التي يرغب الالتحاق إليها.

إقرار خفض تنسيق الجامعات الخاصة 2021 اليوم

وعن نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 بعد انتهاء مرحلة تقدم الطلاب للكليات المختلفة، كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّه من المقرر الإعلان عنها خلال 72 ساعة من غلق باب التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وينطلق تنسيق الجامعات الخاصة الأربعاء المقبل ولمدة 3 أيام حتى الجمعة، ويتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة الإثنين المقبل كحد أقصى، وشددت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال أعمال التنسيق الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية.