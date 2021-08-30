رئيس «الدستورية العليا» يهنئ المستشار عزت أبو زيد بعد قرار تعيينه رئيسا لـ«الإدراية»

استقبل المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبته وفد من المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم، بمقر النيابة الإدارية، لتقديم التهنئة للأول، بمناسبة تقلده المنصب.

وأعرب «مرعي» عن تقديره للدور الذي تؤديه النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون.

من جانبه، عبر رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ امتنانه وتقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسا وأعضاءً، مؤكدا أهمية الدور الذي تؤديه المحكمة، والتي تشرف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية وضمان الحقوق والحريات وحماية المكتسبات الدستورية.

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين «أبو زيد» رئيسا لهيئة النيابة الإدارية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا حمل رقم 355 لسنة 2021، بتعيين المستشار عزت أبو زيد، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارا من 21 أغسطس الجاري، خلفا للمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد اكتمال عطائه، أي خروجه على سن المعاش.

والمستشار عزت أبو زيد، شغل عددا من المناصب القيادية في وزارة العدل، منها مديرا لعدد من النيابات الإدارية، منها «الزراعة، والشؤون المالية، والصناعة، والتموين والكهرباء، والاستثمار والشؤون المالية، والتعليم القسم الأول».

كما تولى «أبو زيد» منصب مدير المكتب الفني بالإسماعيلية، ثم وكيل للمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني، ووكيل للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، إلى أن وصل للعمل مدير للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، إلى أن أصبح رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، وفقا للقرار الجمهوري رقم 355 لسنة 2021، خلفا للمستشار عصام المنشاوي.